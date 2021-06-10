10.06.2021 (13:15)

Факультету подготовки врачей для Воздушно-космических сил Военно-медицинской академии исполнилось 60 лет

4 июня 1960 года в Военно-медицинской академии был основан факультет подготовки врачей для Воздушно-космических сил.

Появление и развитие в России авиации, а позже и космических полетов продиктовали появление новой медицинской специальности «лечебное дело в авиации». К этой специальности применялись совершенно-новые требования, отличные от морских и сухопутных врачей. Факультет должен был готовить и усовершенствовать авиационных врачей по всему комплексу характерных заболеваний и симптомов, сопровождающих летный труд. Это потребовало разработки нового учебного плана и соответствующей учебной программы по авиационной медицине и организации тактики медицинской службы. Почти в два раза было увеличено общее время обучения, а приоритет практических занятий и введение государственного экзамена по авиационной медицине и организации тактики медицинской службы существенно улучшили подготовку авиационных врачей по вопросам медицинского обеспечения полетов и контроля за состоянием здоровья летного состава.

Прорыв в космос потребовал введения в курс авиационной медицины вопросов космической медицины. Постоянно обновляющаяся и совершенствующаяся база самолетов требуют от авиационных врачей новых, теоретических знаний и прочных практических навыков по выполнению своих функциональных обязанностей.

Курсанты и слушатели факультета стабильно показывают отличную учебу, в том числе по профилирующим направлениям: организации и тактики медицинской службы Воздушно-космических сил, физиологии летного труда, офтальмологии, оториноларингологии и многим другим.

На факультете и профилирующей кафедре авиационной и космической медицины ведется обширная научная работа, функционирует научный кружок военно-научного общества курсантов и слушателей, где курсанты получают научную и методическую подготовку, навыки организации и проведения экспериментальных исследований, осваивают и внедряют в практику специальные методики.

Свыше 300 выпускников факультета стали видными деятелями военной медицины. Многие продолжают служить в академии, возглавляя в том числе ведущие кафедры.

Выпускники факультета распределяются во все уголки России, где взлетают и садятся самолеты, а некоторые отправляются в Центр подготовки космонавтов. В 2007 году выпускник 3-го факультета Военно-медицинской академии полковник медицинской службы Олег Котов стал сотым космонавтом страны. В составе экипажа он проработал на орбите более 190 суток, совершил два выхода в открытый космос. Врачи и ранее включались в состав космических экипажей, но впервые космонавт, врач по первой специальности, пилотировал транспортный корабль в качестве командира экипажа. Олег Котов совершил еще два космических полета, а общая продолжительность трех полетов составила более 520 суток.

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