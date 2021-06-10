10.06.2021 (13:00)

В Бурятии на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа прошел единый день специалиста РХБ защиты

В мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, прошел единый день радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). На учебно-тренировочном комплексе полигона Бурдуны военнослужащие отрабатывали слаженность действий в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

Основными целями единого дня РХБ защиты являются: совершенствование навыков использования средств индивидуальной защиты, усвоение правильного обращения со штатными приборами РХБ-разведки, закрепление на практике порядка действий, которые выполняются при получении сигнала оповещения о применении противником оружия массового поражения.

Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, после которого военнослужащие выполнили несколько нормативов, в частности надевание противогаза и общевойскового защитного комплекта. Затем они подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и измерители мощности дозы. Также важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

Всего к занятиям в ходе единого дня специалиста РХБ защиты было привлечено более 800 военнослужащих. Было задействовано более 100 единиц военной техники.

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