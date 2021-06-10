10.06.2021 (12:45)

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии отрабатывает ведение морского боя

В морских полигонах Каспийского моря экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) «Махачкала» Каспийской флотилии отрабатывает ведение морского боя одиночным кораблем под воздействием авиации условного противника. Моряки выполняют боевые упражнения стрельб из 100-мм артиллерийской установки АУ-190 по нескольким плавающим щитам, имитирующим корабельный конвой незаконного вооружённого формирования.

Личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии проводят мероприятия по постановке ложных целей корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа и отрабатывает активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника. Также экипаж корабля совершенствует умение и мастерство выполнения морских манёвров по уклонению от ударов радиоуправляемого оружия противника.

В рамках боевых упражнений по противовоздушной обороне экипаж корабля учится отражать удары средств воздушного нападения противника, применяя 30-мм автоматические корабельные артиллерийские установок АК-306 на наклонных дальностях до 5 тыс. м.

Учебные мероприятия в морских полигонах, проводимые экипажем МАК «Махачкала», являются плановыми и проводятся в соответствии с программой боевой подготовки военнослужащих флотилии в летнем периоде обучения 2021 года.

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