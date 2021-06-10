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10.06.2021 (12:30)

Армейская спортсменка стала серебряным призером чемпионата мира по современному пятиборью в Египте

В Каире проходит предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью. На турнире спортсменка ЦСКА лейтенант Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова завоевали «серебро» в первом виде программы — женской эстафете.

Плавание Ульяна и Гульназ выиграли. Неплохо выступили и в фехтовании, где заняли третье место (23 победы, 17 поражений), попав на третью строчку в турнирной таблице и по сумме двух видов программы.

В верховой езде российский дуэт допустил только одну ошибку, что позволило ему переместиться перед лазер-раном на второе место. Впереди в 19 секундах была только сборная Белоруссии.

В итоге победу одержали спортсменки из Белоруссии Ирина Просенцова и Ольга Силкина. Россиянки в сумме после пяти видов соревновательной программы стали вторыми, уступив победителям всего 12 очков.

Чемпионат мира завершится 14 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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