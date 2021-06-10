10.06.2021 (12:15)

Воспитанники спортшколы ЦСКА из Самары впервые прыгнули с парашютом

20 воспитанников отделения парашютного спорта спортивной школы ЦСКА (Самара) впервые прыгнули с парашютом. За прыжками наблюдали не только тренеры, но и руководство самарского филиала ЦСКА.

Отделение парашютного спорта в школе ЦСКА (Самара) — первое в стране. Больше ни в одной детской спортивной школе нет подобного направления подготовки.

С октября армейцы учили теорию, отрабатывали навыки сборки-разборки парашютов, вели активную физическую подготовку. С 8 июня ребята находятся на тренировочном сборе на спортивной базе «Гребная» неподалёку от аэродрома в Рождествено, где и выполняют прыжки.

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