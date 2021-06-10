10.06.2021 (12:00)

В Ростовской области на военно-техническом форуме ЮВО «Армия-2021» будет представлено около 100 единиц современной боевой техники

Около 100 единиц современной боевой техники, а также более 70 образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя представят военнослужащие 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на площадках статического показа Военно-технического форума ЮВО «Армия-2021», который пройдет с 26 по 28 августа 2021 года в Ростовской области на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Посетители масштабного военно-патриотического мероприятия смогут ознакомиться с различными образцами исторической и современной военной техники. Организаторы также представят им несколько новинок вооружения и военной техники, которая до этого не выставлялась напоказ.

Программа динамического показа боевых возможностей подразделений в современном бою была обновлена. Всего зрители увидят 18 эпизодов розыгрыша тактических действий, включая «летающие» и «танцующие» бронемашины, демонстрационный пролет авиации, действия спецназа, подразделений войск ПВО, военной полиции, инженерных и ремонтных подразделений.

Впервые жителям Ростовской области и столицы Дона продемонстрирует высший пилотаж беспилотная авиация ЮВО, а расчеты реактивной и гаубичной артиллерии покажут дистанционное наведение на цели систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных установок «Мста-С».

Всего на территории ЮВО и зарубежных военных баз Военно-технический форум «Армия-2021» пройдет в 18 регионах. Мероприятия спланированы на территории военно-патриотических парков субъектов Российской Федерации Юга России. Планируется задействовать около 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.

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