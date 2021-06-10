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10.06.2021 (11:45)

В Дагестане с морскими пехотинцами Каспийской флотилии начался сбор по воздушно-десантной подготовке

В Дагестане с военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии начался сбор по воздушно-десантной подготовке (ВДП). В ходе мероприятия морским пехотинцам предстоит выполнить десантирование на современных парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», а также Д-10.

На начальном этапе сбора с военнослужащими проводят наземную предпрыжковую подготовку на воздушно-десантном комплексе. На тренажёрах отрабатываются действия парашютиста при возникновении нештатных ситуаций в воздухе и способы приземления на различные участки местности. Также в ходе учебных мероприятий морские пехотинцы осваивают и повторяют теорию по устройству, укладке и способам управления парашютом в различных климатических условиях, в ночное и дневное время суток.

По завершении предпрыжковой подготовки «чёрные береты» выполнят десантирование из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в полном боевом снаряжении с высоты от 600 до 1300 м. Кроме того, морские пехотинцы выполнят затяжные прыжки с высоты около 1500 м.

Помимо стандартных элементов ВДП, подразделения отработают нормативы по сбору взвода в назначенной точке после приземления, ведение тактических диверсионных действий в тылу и на объектах условного противника, а также совершат пяти- и десятикилометровые марш-броски.

Всего в ходе сбора по ВДП прыжки с парашютом выполнят более 400 военнослужащих полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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