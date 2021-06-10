10.06.2021 (10:45)

Военные инженеры ЮВО на Кубани впервые применили робот «Уран-6» в ходе тактического учения

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) впервые применили робототехнический комплекс «Уран-6» на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Комплекс был задействован в рамках тактического учения на специальном полигоне, имитирующем населенный пункт.

По замыслу учения условный противник занял оборону в населенном пункте и провел сплошное минирование подступов и прилегающих дорог на пути следования танковых войск.

Военнослужащие ЮВО провели инженерную разведку местности, уничтожили заложенные мины, организовали переправу с использованием тяжелого понтонного моста и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту. Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2-02 уничтожили «противника» в населенном пункте и провели сплошную очистку местности с применением роботизированного комплекса «Уран-6».

Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Он может управляться дистанционно на расстоянии до 1 км. Комплекс оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех кг тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

Комплекс применялся в нескольких современных локальных конфликтах.

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, машины разграждения ИМР-2, самоходные установки разминирования УР-77, танки Т-72Б3 с противоминными тралами.

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