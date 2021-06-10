10.06.2021 (10:30)

Над Черным морем военнослужащие ЮВО уничтожили ударные беспилотники условного противника

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с военнослужащими сил противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили над Черным морем ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Военнослужащие в едином контуре взаимодействия войск РЭБ, связи и ПВО отработали сопряжение станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных «Житель» и «Красуха».

В ходе учения личный состав радиолокационных подразделений обнаружил летящие на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные на комплексы радиоэлектронной борьбы. Специалисты РЭБ дистанционно вывели беспилотники из рабочего состояния, а расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» произвели электронные пуски ракет, тем самым уничтожив низколетящие ударные БЛА противника над Черным морем.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 150 единиц специальной военной техники.



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