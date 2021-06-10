10.06.2021 (10:15)

В 58-й общевойсковой армии ЮВО начался учебно-методический сбор с командирами батальонов

В 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) начался учебно-методический сбор с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями. Сбор проходит на базе 42-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Чечне, под руководством командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Михаила Зусько.

Основными целями мероприятия являются: проверка профессиональной подготовки командиров и повышение ее уровня; выработка у командиров единого подхода к применению эффективных средств и методических приемов обучения; демонстрация военнослужащим образцовой организации и методов проведения учебно-тренировочных занятий.

Офицерам будут доведены передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической и специальной, а также по вождению боевых машин.

Кроме того, на полигоне Гвардеец командиры батальонов сдадут зачеты и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного оружия и из вооружения танка Т-72Б3, боевой машины пехоты БМП-3, бронетранспортера БТР-82А.

На заключительном этапе сборов офицерам продемонстрируют показное занятие по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности, порядок действий при тревоге и выход боевой и специальной техники из парков боевых машин в районы выполнения задач по предназначению.

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