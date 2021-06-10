10.06.2021 (10:00)

Более 2 тысяч военнослужащих 58-й армии ЮВО приняли участие в боевых стрельбах

В Южной Осетии тактические группы 4-й российской военной базы 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на общевойсковой полигон и приступили к боевым стрельбам взводов и отделений.

Батальонные тактические группы объединения посменно в течение трех месяцев пройдут полный курс боевой подготовки на различных полигонах ЮВО. Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений выполнят упражнения учебных стрельб из вооружения танков Т-72БМ, боевой машины пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация» и других видов вооружения.

В учениях принимает участие более 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц боевой и специальной техники. Занятия проходят под контролем специальной комиссии штаба 58-й армии ЮВО, которая даст итоговую оценку подразделениям.

Итогом интенсивного курса боевой подготовки станут двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы. Также в летнем периоде обучения пройдут совместные тактические учения подразделений российской военной базы ЮВО с подразделениями Вооруженных сил Республики Южная Осетия.

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