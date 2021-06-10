10.06.2021 (09:45)

В Забайкальском крае военнослужащие ВВО с помощью беспилотников проводят мониторинг пожарной обстановки

В Забайкальском крае ввиду пожароопасной обстановки военнослужащие подразделений беспилотной авиации Восточного военного округа (ВВО) проводят мониторинг возможных очагов возгорания.

Воздушная разведка ведется на высоте до 1000 метров с беспилотных комплексов «Орлан-10», которые оснащены тепловизорами и видеокамерами. Применение БЛА значительно сокращает время получения достоверных данных и существенно помогает в координации работ наземных групп, снаряженных средствами пожаротушения.

Помимо этого, в готовности к применению содержатся вертолеты Ми-8 АМТШ армейской авиации ВВО. На них установлены водосливные устройства ВСУ-5, позволяющие сбрасывать до пяти тонн воды. В мероприятиях противопожарной защиты задействовано свыше 100 военнослужащих и порядка 10 единиц беспилотной авиации.

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