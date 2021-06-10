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10.06.2021 (09:30)

В Восточном военном округе от коронавирусной инфекции привиты более 140 тысяч человек

С декабря 2020 года по настоящее время в Восточном военном округе первым и вторым компонентами препарата «Гам-КОВИЛ-Вак» были привиты более 140 тысяч человек. В их числе – военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал воинских частей.

Вакцинирование осуществляется внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов.

Вакцинируемые дают письменное согласие на процедуру, а затем проходят медицинский осмотр. Перед началом каждой процедуры сотрудники военных медицинских учреждений проходят обязательный инструктаж.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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