10.06.2021 (11:30)

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота(ТОФ). Мероприятие проходит согласно плану подготовки органов военного управления сил (войск) ТОФ на 2021 год.

Корабельные тактические группы флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. км из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки в назначенном районе.

К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения.

Также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолёты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

Общее руководство оперативным учением разнородных сил в центральной части Тихого океана осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице