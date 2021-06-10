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10.06.2021 (09:15)

Заместителю Министра обороны Российской Федерации Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон Смолино в Нижегородской области, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Он ознакомился с ударным вертолётом Ка-52М, получившим новый комплекс радиоуправляемого вооружения. Ему был показан в действии новый самоходный миномет «Дрок».

Кроме того, военнослужащие на полигоне продемонстрировали стрельбу на различных дальностях из новых артиллерийских комплексов, таких как самоходных орудий «Магнолия», «Мальва», «Флокс», «Лотос» и самоходной противотанковой пушки «Спрут». Артиллеристы вели огонь по стационарным и движущимся мишеням.

«Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», – отметил замминистра обороны по итогам демонстрации.

Также Алексей Криворучко провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На нем обсуждались организация и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Полигон
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