10.06.2021 (09:00)

Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова пройдут стажировку на кораблях Черноморского флота

Курсанты 4 курса Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени адмирала П.С. Нахимова этим летом пройдут стажировку на боевых кораблях Черноморского флота (ЧФ).

Стажировка более 70 курсантов запланирована с конца июня по середину июля на трёх соединениях флота, в том числе на кораблях дивизии надводных кораблей, бригады ракетных кораблей и катеров, а также бригады кораблей охраны водного района.

Курсанты будут разделены на 3 группы по разным соединениям, где на месте их уже распределят на назначенные корабли.

В ходе стажировки моряки проверят на практике полученные в ходе лекций знания и сдадут зачёты по специальности.

Также, впервые в истории училища, курсанты-подводники этим летом будут проходить стажировку в городе Обнинске Калужской области на базе учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии».

Стажировка будущих подводников запланирована с середины июля до начала августа этого года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице