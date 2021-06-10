10.06.2021 (09:00)
Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова пройдут стажировку на кораблях Черноморского флота
Курсанты 4 курса Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени адмирала П.С. Нахимова этим летом пройдут стажировку на боевых кораблях Черноморского флота (ЧФ).
Стажировка более 70 курсантов запланирована с конца июня по середину июля на трёх соединениях флота, в том числе на кораблях дивизии надводных кораблей, бригады ракетных кораблей и катеров, а также бригады кораблей охраны водного района.
Курсанты будут разделены на 3 группы по разным соединениям, где на месте их уже распределят на назначенные корабли.
В ходе стажировки моряки проверят на практике полученные в ходе лекций знания и сдадут зачёты по специальности.
Также, впервые в истории училища, курсанты-подводники этим летом будут проходить стажировку в городе Обнинске Калужской области на базе учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии».
Стажировка будущих подводников запланирована с середины июля до начала августа этого года.