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10.06.2021 (08:45)

Юнармейцы и дети военнослужащих авиабазы Кант приняли участие в поэтическом конкурсе в Киргизии

Участники юнармейских отрядов и дети военнослужащих объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, приняли участие в литературном конкурсе, посвященном 222-ой годовщине со дня рождения А.С.Пушкина.

В конкурсе художественного чтения школьники и юнармейцы читали любимые произведения Александра Сергеевича Пушкина и демонстрировали актерские таланты на импровизированной сцене. Кроме проведения литературного конкурса в рамках мероприятия организаторы подвели итоги конкурса рисунков, посвященных великому русскому поэту. Жюри конкурса высоко оценило таланты участников и наградила победителей грамотами и ценными подарками. Всего в конкурсе приняли участие около 50 школьников с первого по десятый классы.

Объединенная российская военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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