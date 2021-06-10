10.06.2021 (08:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятие по вождению автомобильной техники.

К занятию было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством при преодолении грязевых преград и в условиях плохой видимости, после чего сдали зачеты на знание материальной части эксплуатируемой военной техники.

В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.

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