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10.06.2021 (08:00)

На Камчатке экипажи самолётов Ил-38Н морской авиации ТОФ в сложных метеоусловиях отработали поиск подводной лодки условного противника

На Камчатке летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) продолжают совершенствовать навыки техники пилотирования авиационной техники в сложных метеоусловиях, которые в это время года характерны для региона.

Над акваторией Авачинского залива проведена плановая тренировка экипажей противолодочных самолетов Ил-38Н по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника. Противолодочники провели тренировку по комплексному применению радиолокационных и сбрасываемых гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу полученной с их помощью информации. В условиях низкой облачности экипажи отработали взлет с аэродрома, выполняли полёты над морем, пилотирование по приборам, а также уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции взлетно-посадочной полосы.

Всего по планам тренировок действовало несколько противолодочных самолёта Ил-38Н морской авиации ТОФ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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