10.06.2021 (07:00)

Команда морской пехоты Тихоокеанского флота стала победителем всеармейского конкурса по полевой выучке «Морской десант-2021» во Владивостоке

В Приморском крае завершился всеармейский конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2021».

Соревнования проводились в период с 8 по 10 июня на двух полигонах морской пехоты Тихоокеанского флота. В них приняли участие команды морских пехотинцев Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

В рамках конкурса участники прошли «Тропу разведчика» и испытали свои силы на дистанции четырёхкилометровой «Тропы выживания».

Накануне на морском десантном полигоне Мыс Клерка прошел третий завершающий этап конкурса - «Эстафета». На финальной гонке экипажи бронетранспортёров БТР-82А преодолели маршрут протяжённостью в 12 км с одиннадцатью препятствиями - колейным мостом, змейкой, железнодорожным переездом и др., на двух огневых рубежах выполни стрельбу из вооружения БТР по различным типам мишеней, а также продемонстрировали свое мастерство при вождении бронемашины на плаву.

По итогам трех этапов победу в конкурсе «Морской десант-2021» одержала команда морской пехоты Тихоокеанского флота. Второе место заняли курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища стала третьей.

Завтра на плацу соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке пройдёт церемония награждения победителей и призёров конкурса, после чего соревнования будут официально закрыты.

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