10.06.2021 (06:00)

Военкоматы ВВО отправили в войска более 2 тысяч призывников

На сегодняшний день, военными комиссариатами Восточного военного округа уже призвано около 6500 граждан, порядка 2000 человек отправлены в войска для прохождения военной службы по призыву.

До завершения весеннего призыва из дальневосточных регионов на военную службу будут направлены более 9 тысяч граждан.

Это уже третий призыв, который проходит в особых условиях противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Основываясь на приобретенном опыте призыва граждан в 2020 г. в настоящее время на призывных и сборных пунктах сосредоточено необходимое количество бесконтактных термометров, бактерицидных облучателей, тест-систем с коротким (в течение 10 минут) сроком получения результата, медицинских масок и перчаток, а также дезинфицирующих средств. В дополнение к противоэпидемическим мерам, в целях снижения риска заражения призывников, медицинский персонал и все сотрудники военных комиссариатов были провакцинированы в первоочередном порядке. Новобранцы, не прошедшие вакцинацию до призыва, прививаются по прибытии в воинские части, в добровольном порядке.

В ходе призыва организовано тестирование всех призывников, убывающих в войска, на наличие коронавирусной инфекции. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. На сборных пунктах, как и в предыдущем году, проводятся мероприятия по специальной обработке территории и помещений подразделениями войск РХБ защиты.

Также предусмотрены меры по предотвращению заболеваний вирусными инфекциями при перевозке молодого пополнения в составе воинских команд.

Перемещение личного состава воинских команд на открытом воздухе, в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах определено, строго в медицинских масках, которые им выдаются на путь следования к местам прохождения военной службы.

Прибывающие воинские команды доставляются в пункт постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части.

Для перевозки молодого пополнения спланирован отдельный автомобильный транспорт и прицепные вагоны, а также отдельные рейсы ВТА.

Более девяноста процентов призывников останется служить в Восточном военном округе, кроме того большинство из них будет проходить военную службу в субъекте откуда были призваны.

На сборных пунктах все призывники обеспечиваются вещевым имуществом по сезону, питанием на путь следования до воинской части, персональными электронными картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

На территории Дальневосточного федерального округа работает более 240 призывных комиссий.

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