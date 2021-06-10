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10.06.2021 (02:00)

В Амурской области прошла периодическая лётная проверка радиомаячной системы аэродрома дальней авиации ВКС

На авиабазе «Украинка», дислоцированной в Амурской области прошла периодическая лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения аэродрома авиационного полка.

Целью комплекса выполненных мероприятий послужила оценка соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям в целях определения их способности обеспечивать полёты воздушных судов в соответствии со своим предназначением.

Проверка проводилась с применением специализированной лаборатории на базе самолета Ан-26, оснащенного аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.

Полёты специализированной лаборатории проводились в простых условиях метеорологической обстановки с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома.

Периодические лётные проверки радиомаячной системы выполняются два раз в год после проведения сезонного и годового технического обслуживания радиомаячной системы, как правило, после окончания сезонных изменений подстилающей поверхности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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