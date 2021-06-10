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10.06.2021 (01:00)

На полигоне «Сосновый бор» в Бурятии начались занятия по вождению боевых машин экипажами десантно-штурмовых подразделения ВДВ

В соответствии с планом занятий по боевой подготовке и в целях проверки и совершенствования навыков по вождению боевых машин с личным составом десантно-штурмового батальона Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск проходят занятия по вождению боевых машин БМП-2.

На директрисе боевых машин полигона «Сосновый Бор в Бурятии» прошли первые в летнем периоде обучения занятия, в ходе которых экипажи отработали в совершение маршей по полигону в сложных условиях местности.

Механики-водители получили практику в вождении по маршруту одиночно и в составе подразделения. Личный состав в ходе практических занятий отработал нормативы по подготовке техники, движению по маршрутам с преодолением различных препятствий.

Занятия по вождению являются составной частью полевой выучки войск. Весь привлекаемый личный состав оценивался комиссией по результатам сдачи теории и практическому выполнению упражнений.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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