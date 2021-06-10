10.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечивают безопасность при проведении сельскохозяйственных работ вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы приступили к обеспечению безопасности местных жителей при проведении сельскохозяйственных работ в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

В Центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента ежедневно поступают заявки на обеспечение безопасности от жителей населенных пунктов, находящихся вблизи лини разграничения сторон.

Так представители села Чартар Мартунинского района обратилось в Центр гуманитарного реагирования, с целью обеспечения безопасности при проведении работ на сельхоз полях.

«С сегодняшнего дня и в течении последующей неделе обеспечиваем безопасность при проведении сельскохозяйственных работ», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Александр Васильев.

Также местные жители создают минерализованные полосы, с целью предотвращения пала травы, защите полей и населённых пунктов от пажаров.

«Благодаря российским войнам, что приехали нас охранять, люди могут здесь работать, спасибо большое что помогаете нам», - сказал местный житель села Чартар Хачик Хачатрян.

Помимо этого, российскими миротворцами проводится работа по очистке местности от взрывоопасных предметов. Так, с 23 ноября 2020 года инженерно-саперными подразделениями гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе от неразорвавшихся боеприпасов очищены 2 123 гектар территории и более 650 километров дорог, обнаружено и обезврежено 25 613 взрывоопасных предметов.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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