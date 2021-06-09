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09.06.2021 (23:00)

Подразделение специального назначения вооруженных сил Республики Сербия прибыло в Новороссийск для участия в совместном тактическом учении «Славянское братство-2021»

Военнослужащие сводного подразделения специального назначения вооруженных сил Республики Сербия прибыли в город Новороссийск для участия в совместном российско-белорусско-сербском тактическом учении «Славянское братство-2021».

Пройдя все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, сербские военнослужащие размещены в расположении Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

По сложившейся традиции участников учения встретили хлебом-солью, а военный оркестр Кубанского казачьего полка исполнил гимны двух стран.

Руководитель учения – заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск России генерал-майор Николай Чобан поприветствовал участников совместного учения и пожелал сербским военнослужащим успехов в выполнении поставленных учебно-боевых задач.

На плацу торжественно прошел ритуал закрепления комплектов боевого снаряжения и вооружения за военнослужащими вооруженных сил Республики Сербия. Проведено комплексное занятие по соблюдению требований безопасности.

Военнослужащие из трех стран до начала открытия активной фазы проведут слаживание совместного подразделения в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы.

Активная фаза совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» пройдет в период с 16 по 18 июня текущего года на полигоне Раевский под Новороссийском.

Всего в учении принимает участие около 100 военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии, около 300 военнослужащих отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и около 60 единиц штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Командование Воздушно-десантных войск
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