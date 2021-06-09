09.06.2021 (22:30)

Стартовал Всероссийский этап Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр – 2021

В преддверии Дня России в Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе состоялось торжественное открытие Всероссийского этапа Международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры», который завершится гала-концертом участников конкурса на соборной площади Главного Храма ВС РФ 12 июня.

12 команд, около 100 лучших исполнителей Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, войск национальной гвардии Российской Федерации демонстрируют мастерство в 3 номинациях: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство» и «Инструментальный жанр».

Среди почетных гостей и членов жюри - народный артист России Максим Дунаевский, заслуженный артист Российской Федерации Александр Олешко, заслуженная артистка России Ирина Бикулова, заслуженный артист Российской Федерации Максим Евтушкенко, победитель шоу «Танцы со звездами» Евгений Малышко и др.

Победители будут представлять Российскую Федерацию на Армейских международных играх 2021 в Международном конкурсе «Армия культуры».

В 2021 году впервые в рамках Международных армейских игр проводится Международный конкурс творческих коллективов «Армия культуры». Этот конкурс – состязание профессиональных исполнителей, творческих коллективов, представителей военных музеев и культурных центров вооруженных сил государств – участниц Армейских международных игр – 2021.

Конкурс проводится в целях укрепления дружбы, товарищества и взаимопонимания между народами и вооруженными силами стран – участниц АрМИ-2021, и приобщения к ценностям культуры государств.

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