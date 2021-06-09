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09.06.2021 (22:00)

В Сызранском филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» замминистра обороны генерал-лейтенант Ю-Б.Б.Евкуров проверил новые тренажерные комплексы

Новые учебно-тренировочные комплексы представили заместителю Министра обороны генерал-лейтенанту Ю-Б.Б.Евкурову в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.Сызрани.

Среди них автоматизированные обучающие системы летного состава вертолета Ми-8АМТШ (АОС-ЛС-8АМТШ), летного состава вертолета Ансат-У (АОС-ЛС-Ансат-У), инженерно-технического состава вертолета Ансат-У (АОС-ИТС-Ансат-У) и тренажерный комплекс вертолетов соосной и одновинтовой схем для первоначального летного обучения курсантов.

Окончательную установку и введение комплексов в эксплуатацию завершили в конце мая 2021 года.

Введенные в эксплуатацию комплексы полностью имитируют органы управления и кабину экипажа вертолета. Визуальная информация для экипажа моделируется на экранах высокой четкости, реалистично отражающих виртуальную картину полета.

«Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществить подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях», – отметил замминистра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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