09.06.2021 (21:45)

Армейские боксеры завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио

Боксеры ЦСКА Муслим Гаджимагомедов, Саадат Далгатова, Андрей Замковой по итогам европейской олимпийской квалификации в Париже завоевали лицензии для участия в Играх в Токио.

Младший сержант Муслим Гаджимагомедов завоевал лицензию для выступления в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 91 кг.

Выход в полуфинал турнира уже гарантировал спортсмену ЦСКА путевку на Олимпийские игры. В финале Гаджимагомедов единогласным решением судей одолел испанца Эммануэля Пла Рейеса.

Саадат Далгатова также завоевала олимпийскую лицензию для участия в Олимпийских играх в Токио.

На европейской квалификации в Париже в весе до 69 килограммов разыгрывалось пять лицензий. Спортсменка ЦСКА, проигравшая в четвертьфинале, в финале мини-турнира за олимпийскую лицензию единогласным решением судей победила польку Каролину Кошевскую.

Андрей Замковой после выхода в полуфинал квалификации гарантировал себе олимпийскую лицензию. Хотя в финальном бою в Париже армеец уступил.

Прапорщик Альберт Батыргазиев, стал обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио ранее на квалификационном турнире в Лондоне, проходившем до пандемии в 2020 году.

На турнире же в Париже армеец в финальном бою весовой категории до 57 кг единогласным решением судей победил француза Самуэля Кистохарри.

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