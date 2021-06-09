09.06.2021 (21:30)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в конкурсе «Кадры для цифровой промышленности»

Воспитанники Пермского суворовского военного училища приняли участие в конкурсе «Кадры для цифровой промышленности», который прошел в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в режиме соревнований «Кибердром».

В конкурсе приняли участие 28 команд из различных регионов России. Среди участников была команда Пермского суворовского военного училища. По итогам конкурса Валентин Бортников отмечен грамотой «Лучший капитан команды».

Все участники конкурса ранее успешно прошли обучение и получили свидетельства о присвоении профессии по программе «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом».

Игровой комплекс парка «Патриот» – это огромный кластер, где занимаются далеко не только командными компьютерными играми. Любой желающий здесь может почувствовать себя пилотом самолета или вертолета, механиком-водителем танка, попробовать себя в составе боевого спецподразделения в электронном тире самого последнего поколения и даже зайти на капитанский мостик огромного симулятора большого военного корабля.

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