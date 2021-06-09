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09.06.2021 (21:15)

ТВВИКУ впервые выпустит командиров для подразделений штурма и разграждения инженерных войск

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) завершает подготовку первых офицеров по военной специальности «Применение инженерных подразделений штурма и разграждения», которые пополнят ряды инженерных войск в текущем году.

Будущие командиры подразделений штурма и разграждения проходят подготовку по более сложной и емкой программе обучения. Штурмовики обязаны в совершенстве знать работу инженерных подразделений с учетом всех типов встречающихся боеприпасов. Им необходимо обладать углубленным объемом знаний по темам инженерного разграждения и минно-подрывного дела. Их важная особенность - в совершенстве знать нюансы ведения боевых действий условиях городской местности.

Подготовка специалистов для войск по военной специализации «Применение инженерных подразделений штурма и разграждения» - самое молодое направление сферы деятельности вуза.

Кроме того в ходе обучения этих специалистов много внимания уделяется усиленной физической подготовке с обязательным выполнением до десяти прыжков с парашютом за период обучения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Военное образование , Сухопутные войска
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