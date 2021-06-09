09.06.2021 (21:00)

На МВТФ «АРМИЯ-2021» продемонстрируют действия войск примерно в 30 тактических эпизодах

В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» под руководством офицеров Главного командования Сухопутных войск состоится динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники. Планируется объединить общим замыслом маневренные действия подразделений на полигоне «Алабино» с показом в режиме «онлайн» возможностей сил Каспийской флотилии с полигона Южного военного округа «Скорпион», а также Ленинградской и Балтийской военно-морских баз в акватории Средней гавани г. Кронштадт.

Вниманию зрителей и участникам Форума будет представлено около 30 тактических эпизодов, сформированных по типам вооружения, военной и специальной техники и охватывающих три природные среды - земля, вода, воздух.

В программе динамического показа на полигоне «Алабино» на протяжении всех дней Форума предусмотрены действия подразделений, оснащенных современными средствами огневого поражения противника. Эти средства стоят на вооружении Сухопутных (мотострелковых, танковых, артиллерийских, ПВО, разведывательных), Воздушно-десантных и инженерных войск, а также войск РХБ защиты и Воздушно-космических сил.

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