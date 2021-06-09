09.06.2021 (20:45)

Армейские тяжелоатлеты завоевали еще 10 медалей на чемпионате России

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по тяжелой атлетике. Спортсмены ЦСКА завоевали еще 10 медалей различного достоинства: 6 золотых, 3 серебряных и одну бронзовую.

Тимур Наниев стал чемпионом России 2021 по тяжелой атлетике в весе до 109 кг (три золотых награды) с суммой двоеборья 390 кг (175 в рывке + в толчке 215). Армеец оказался сильнее Хас-Магомеда Балаева, показавшего результат 375 кг (170 в рывке + в толчке 205). Третье место занял Дмитрий Гогичаев - 373 кг (168+205).

В весовой категории свыше 109 кг не было равных Алексею Ловчеву. Армеец показал результат суммы двоеборья 424 кг, установил новые рекорды России (192 в рывке + в толчке 232) и завоевал три золотых медали. Три серебряных медали взял Антоний Савчук - 406 кг (186+220). Замкнул тройку призеров Сослан Кокаев - 395 кг (184+211).

Александр Кибанов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 102 кг, в борьбе за третье место армеец одолел Егора Пушмина, показавшего результат 364 кг (160+204). Первенствовал в этой категории Федор Петров 370 кг (165+205), серебряную медаль завоевал Артур Кабисов 365 кг (160+205).

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