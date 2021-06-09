09.06.2021 (20:30)

Яхтсмены сборной ВС РФ идут вторыми после первого соревновательного дня 52-го чемпионата мира CISM среди военнослужащих

В испанском городе Марин состоялись гонки первого дня 52-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по парусному спорту. Яхтсмены сборной Вооруженных Сил России пока идут на втором месте с минимальным отставанием.

В стартовый соревновательный день 52-го чемпионата мира среди военнослужащих по парусному спорту состоялись три запланированные гонки. По их итогам сборная Вооруженных Сил РФ в составе армейцев –капитана третьего ранга Максима Семерханова и сержанта Анжелики Черняховской – пока идет на втором месте с минимальным отрывом от лидеров – военнослужащих команды Италии. На третьем месте пока располагаются представители США.

Соревнования 52-го чемпионата мира среди военнослужащих по парусному спорту проходят в национальном классе лодок «Снайп».

Всего на турнире выступают представители 9 стран - США, Дании, Греции, Португалии, Украины, Франции, Испании, Италии и России.

Победители и призеры 52-го чемпионата мира CISM по парусному спорту станут известны 11 июня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице