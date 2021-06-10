10.06.2021 (00:00)

На сайте Минобороны открыта аккредитация для представителей российских и зарубежных СМИ на IX Московскую конференцию по международной безопасности

Аккредитоваться на международный форум журналисты смогут, заполнив соответствующую форму, размещенную на сайте военного ведомства в разделе «MCIS».

Министерство обороны Российской Федерации организует очередную конференцию по международной безопасности, которая состоится в Москве 22-24 июня 2021 г.

На повестку форума вынесены проблемы, имеющие наибольшее значение при формировании взглядов на глобальную и региональную безопасность. Центральными темами для обсуждения станут современные угрозы и вызовы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, контроль над вооружениями, кибербезопасность и информационное противоборство, противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, военное и военно-техническое сотрудничество, транспарентность военной деятельности.

В этом году зарегистрировано около 600 участников из более 100 стран мира. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 35 государств.

Аккредитация представителей СМИ будет проводиться до 18 июня включительно.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице