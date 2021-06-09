09.06.2021 (20:15)

В Москве под руководством Министра обороны России прошло пленарное заседание Общественного совета при военном ведомстве

В Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло пленарное заседание Общественного совета при военном ведомстве.

В ходе заседания Министр обороны объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегическое командно-штабное учение «Запад-2021»

«До этого у нас пройдёт целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана», — сказал Сергей Шойгу.

В целом, по словам главы военного ведомства, до конца года, помимо «Запада-2021», запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

Министр обороны напомнил, что ранее в Вооруженных Силах Российской Федерации прошли контрольные внезапные проверки боеготовности и выразил недоумение, что они напугали западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности.

«Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договорённостями. Тем не менее они почему-то сильно напугали наших западных соседей», — Отметил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства напомнил, что в проверках было задействовано 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолёты дальней и военно-транспортной авиации.

На 101 полигоне прошло более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба.

Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тыс. километров.

Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Чёрное море протяжённостью свыше 1,3 тыс. километров.

Воздушно-десантные войска отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тыс. километров.

* * *

Далее Министр обороны сообщил, что во исполнение поручения Президента России военное ведомство начало реконструкцию восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяжённостью 339 километров. Передовые подразделения железнодорожных войск уже приступили к развёртыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

Сергей Шойгу также добавил, что для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией Байкало-Амурской магистрали, в 2021 году Министерство обороны планирует построить шесть блочно-модульных городков.

Кроме того, глава военного ведомства заявил, что уже 30 блочно-модульных городков построены в Нагорном Карабахе для размещения российского миротворческого контингента, что позволило значительно улучшить условия пребывания и работы там российских военнослужащих.

* * *

На заседании Общественного совета Министр обороны сообщил, что Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот» прошли обучение около 6 тыс. школьников.

«В парке «Патриот» успешно работает Центр военно-патриотического воспитания «Авангард»… С момента открытия Центра в нём прошли обучение уже около 6 тыс. школьников из Москвы и Московской области», — сказал Сергей Шойгу.

Он уточнил, что в центре используются новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент, вводятся элементы искусственного интеллекта. Кроме того, работа 27 подобных «Авангардов» организована в регионах.

Глава военного ведомства напомнил, что 28 мая Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» исполнилось пять лет. Сейчас в нем более 800 тыс. подростков из всех субъектов Российской Федерации.

Министр обороны также рассказал о праздновании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества с участием военного ведомства прошли в 377 городах страны, причем в 28 из них состоялись военные парады. На Красной площади в Москве были задействованы более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

«Сейчас продолжается военно-патриотическая акция «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». К 27 июня отправившийся в апреле с Киевского вокзала тематический поезд посетит более 50 городов и расскажет об истории Великой Отечественной войны, развитии Вооружённых Сил и работе военных медиков», — отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны также анонсировал проведение Главного военно-морского парада в конце июля в Санкт-Петербурге, Международного военно-технического форума «Армия» — крупнейшей выставки оружия со всеми видами показов в воздухе и на земле.

* * *

Глава военного ведомства проинформировал участников пленарного заседания, что Министерство обороны провакцинировало почти 93% всех российских военнослужащих и членов их семей.

«Мы завершили вакцинацию практически на 93% включая не только военнослужащих, но и их родственников», — сказал Сергей Шойгу, отметив, что позволило военному ведомству по заболеваемости и по летальности не допустить критических показателей.

Министр обороны пояснил, что в частности вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил — как наземная, так и авиационная составляющие и подводный флот, а также все подразделения спецназначения.

В целом, по словам главы военного ведомства, все мероприятия Минобороны России проходят с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, продолжается прививочная кампания.

«В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», — добавил Сергей Шойгу.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице