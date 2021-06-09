09.06.2021 (20:00)

Самолеты и вертолеты ЦВО вернулись на аэродромы базирования после участия во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс»

Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 и три транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) вернулись на аэродромы базирования после участия во всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2021» Армейских международных игр.

Экипажи самолетов и вертолетов совершили перелет с аэродрома Дягилев в Рязанской области в пункты базирования в Челябинской и Новосибирской областях, преодолев более 1000 и около 3000 километров соответственно.

В рамках конкурса летчики состязались в технике пилотирования, выполнении полетов по маршруту, ведении визуальной воздушной разведки, боевом применении по наземным целям неуправляемыми ракетами, авиационными бомбами и стрельбе из авиационной пушки.

Всего от ЦВО в конкурсе приняло участие более 20 летчиков оперативно-тактической и армейской авиации, а также экипажи штурмовиков Су-25СМ российской военной базы в Киргизии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице