09.06.2021 (19:45)

Экипаж строящейся подводной лодки «Магадан» отработал элементы спасательной подготовки на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ

Экипаж строящейся подводной лодки «Магадан» проекта 636.3 на экспериментальной научно-исследовательской базе НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» отработали обязательные элементы спасательной подготовки.

В ходе тренировок подводники выполнили практический выход в спасательном снаряжении через торпедный аппарат и спасательный люк подводной лодки. После проверки снаряжения на герметичность военнослужащие размещались в торпедном аппарате, после чего задняя крышка аппарата закрывалась. После выравнивания давления торпедный аппарат заполнялся водой, и военнослужащие методом свободного всплытия выходили через переднюю крышку аппарата на поверхность воды с глубины в три метра.

В отдельной восьмиметровой башне члены экипажа подводной лодки отработали подъем на поверхность воды как по буйрепу с остановкой на мусинге на глубине пять метров, так и методом свободного всплытия.

Все элементы программы спасательной подготовки выполнены успешно. Подобные тренировки проводятся на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ на постоянной основе, что позволяет поддерживать высокий уровень подготовленности членов экипажей подводных лодок Военно-Морского Флота России.

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