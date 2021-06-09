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09.06.2021 (19:30)

В Орловской области прошло тактическое учение с радиотехническим полком Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа

В Орловской области прошло тактическое учение с радиотехническим полком Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе мероприятия военнослужащие полка выполнили нормативы по совершению марша на учебные позиции, маскировке техники на местности, по развертыванию радиолокационных станций в боевое положение и топографической привязке.

Кроме того, расчеты радиотехнических подразделений заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты «Фундамент», «Универсал» и «Бастион».

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлёт».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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