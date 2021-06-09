09.06.2021 (19:15)

Молодое пополнение общевойсковой армии ЗВО приступило к метанию боевых гранат на полигонах дислокации войск

С новобранцами общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), призвавшимися весной текущего года, начались занятия по метанию боевых гранат на полигонах в Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Курской областях.

Предварительно молодые военнослужащие изучили все требования безопасности и тактико-технические характеристики ручных осколочных гранат РГД-5, после чего на протяжении двух недель будут отрабатывать метание из бронетехники, окопа и других укрытий, а также из различных положений.

Особенностью текущей подготовки стало сокращение времени до 20 секунд от команды «Гранатой — огонь» до её разрыва. Таким образом, призывникам предстоит быстрее определять дальность до цели, угол броска, а также возможность скатывания гранаты со склона.

В ходе занятий свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО используют около 6 тыс. учебных и боевых гранат для практической отработки метания на дальность и меткость.

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