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09.06.2021 (19:00)

В мотострелковом соединении ЗВО, дислоцированном в Ленинградской области, прошла тренировка по антитеррору

В Севастопольской мотострелковой бригаде общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, прошла тренировка с практическими действиями подразделения по противодействию терроризму.

По замыслу мероприятия, незаконное вооруженное формирование планировало совершить нападение на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт соединения. В ходе практических действий подразделение антитеррора было поднято по тревоге, отразило нападение и ликвидировало условного противника, организовало дальнейшую оборону военных объектов.

Тренировка проведена с отработкой демонстративных действий, с использованием средств имитации и холостых боеприпасов, выполнением приёмов рукопашного боя и действий подразделения, предназначенного для ликвидации последствий террористических актов.

Подобные мероприятия в воинских частях объединения проводятся регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в ситуациях разного характера. Всего в тренировки по антитеррору было приняли участие около 50 военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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