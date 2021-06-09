09.06.2021 (19:00)

В мотострелковом соединении ЗВО, дислоцированном в Ленинградской области, прошла тренировка по антитеррору

В Севастопольской мотострелковой бригаде общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, прошла тренировка с практическими действиями подразделения по противодействию терроризму.

По замыслу мероприятия, незаконное вооруженное формирование планировало совершить нападение на парк боевых машин и контрольно-пропускной пункт соединения. В ходе практических действий подразделение антитеррора было поднято по тревоге, отразило нападение и ликвидировало условного противника, организовало дальнейшую оборону военных объектов.

Тренировка проведена с отработкой демонстративных действий, с использованием средств имитации и холостых боеприпасов, выполнением приёмов рукопашного боя и действий подразделения, предназначенного для ликвидации последствий террористических актов.

Подобные мероприятия в воинских частях объединения проводятся регулярно и позволяют военнослужащим четко и слажено действовать в ситуациях разного характера. Всего в тренировки по антитеррору было приняли участие около 50 военнослужащих Севастопольской мотострелковой бригады ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице