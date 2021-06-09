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09.06.2021 (18:45)

В Ленобласти разведчики ЗВО совершенствуют одиночную подготовку

В общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в рамках летнего периода обучения начались занятия по одиночной подготовке военнослужащих разведывательных подразделений.

На данном этапе боевой подготовки с разведчиками проводятся практические и теоретические занятия по основным предметам с учетом воинской специальности. Занятия по тактической, инженерной, огневой, строевой, специальной, медицинской подготовке и радиационной, биологической и химической защите проводятся на полигонах, в инженерных городках и специально оборудованных классах.

Завершится подготовка сдачей зачетов и преодолением военнослужащими специальной полосы препятствий «тропа разведчика» на время.

Всего в занятиях принимают участие более 200 разведчиков, задействовано около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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