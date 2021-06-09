09.06.2021 (18:30)

В ходе первого в летнем периоде обучения учения в Иркутском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» совершают интенсивные маневренные действия

В ходе первого в летнем периоде обучения учения стратегические ракетчики в Иркутской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учения военнослужащие отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

К учению привлечено более 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 200 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы такие, как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения условных диверсионных групп были применены беспилотные летательные аппараты. С помощью них на удалении 10 км были обнаружены диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Они были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно уничтожены.

В общей сложности подразделения Иркутского ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице