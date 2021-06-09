09.06.2021 (18:15)

Всероссийский фестиваль «Катюша» начался с творческих конкурсов в военных округах

В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовал XVI Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

Фестиваль способствует развитию культурно-досуговой работы, популяризации военной песни в Вооруженных Силах Российской Федерации и российском обществе, активизации творческого потенциала военнослужащих и членов их семей в патриотическом воспитании подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей.

Первый этап фестиваля уже начался в видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округах, на флотах, в других силовых структурах. По его итогам в августе определятся победители для участия во втором этапе фестиваля.

В сентябре состоится второй этап, который будет проводиться по электронным заявкам и выявит участников финала.

4 и 5 октября пройдет отборочный тур. 8 октября состоится финал фестиваля «Катюша–2021». Третий этап и финал пройдут в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе.

В состав оргкомитета фестиваля входят представители Министерства обороны Российской Федерации, министерств обороны государств – участников СНГ, Общественного совета при Минобороны России, других российских силовых структур, деятели культуры и искусства.

Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль, «Лучший вокальный ансамбль, «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Авторская песня».

Еще одна номинация — «Воин Содружества» — среди творческих коллективов и исполнителей вооруженных сил государств – участников СНГ.

Участниками фестиваля могут быть:

- военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур и члены их семей;

- военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей вооруженных сил государств – участников СНГ;

- ветераны войны и военной службы, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники фестиваля, занявшие призовые места, будут награждены дипломами лауреатов с вручением подарков, а победитель удостоится Гран-при фестиваля.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице