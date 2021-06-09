09.06.2021 (18:15)
Всероссийский фестиваль «Катюша» начался с творческих конкурсов в военных округах
В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовал XVI Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».
Фестиваль способствует развитию культурно-досуговой работы, популяризации военной песни в Вооруженных Силах Российской Федерации и российском обществе, активизации творческого потенциала военнослужащих и членов их семей в патриотическом воспитании подрастающего поколения, выявлению и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей.
Первый этап фестиваля уже начался в видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округах, на флотах, в других силовых структурах. По его итогам в августе определятся победители для участия во втором этапе фестиваля.
В сентябре состоится второй этап, который будет проводиться по электронным заявкам и выявит участников финала.
4 и 5 октября пройдет отборочный тур. 8 октября состоится финал фестиваля «Катюша–2021». Третий этап и финал пройдут в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе.
В состав оргкомитета фестиваля входят представители Министерства обороны Российской Федерации, министерств обороны государств – участников СНГ, Общественного совета при Минобороны России, других российских силовых структур, деятели культуры и искусства.
Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль, «Лучший вокальный ансамбль, «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Авторская песня».
Еще одна номинация — «Воин Содружества» — среди творческих коллективов и исполнителей вооруженных сил государств – участников СНГ.
Участниками фестиваля могут быть:
- военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур и члены их семей;
- военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей вооруженных сил государств – участников СНГ;
- ветераны войны и военной службы, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участники фестиваля, занявшие призовые места, будут награждены дипломами лауреатов с вручением подарков, а победитель удостоится Гран-при фестиваля.