09.06.2021 (18:00)

В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища продолжается морская практика воспитанников

Воспитанники Калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища в рамках ежегодной морской практики продолжают осваивать морское дело.

На текущем этапе нахимовцы осваивают новые для себя навыки работы в команде в ходе практики на шлюпках.

Во время занятий воспитанники изучают навыки гребли на лодке, особенности управления и маневрирования шлюпкой Ял-6, а также технику безопасности в лодке и на воде, алгоритм действий по спасанию утопающих и оказанию помощи пострадавшим.

По итогу практики нахимовцы будут не только знать устройство шлюпки Ял-6, но и смогут попробовать свои знания и силы во время шлюпочных гонок, к которым активно готовятся.

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