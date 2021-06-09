09.06.2021 (17:25)
Военнослужащие и жители Белогорска осмотрели экспозиции тематического поезда Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»
Военнослужащие Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) и жители Белогорска Амурской области осмотрели экспозиции тематического поезда акции Минобороны России «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».
Жители города встретили своих гостей традиционными хлебом-солью.
Торжественный митинг по случаю прибытия поезда открыли командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик, руководитель акции полковник Игорь Сокол, а также представители городской администрации.
В день проведения акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» около 20 школьников Белогорска вступили в ряды Юнармии, получив значки и удостоверения юнармейца из рук генерал-майора Александра Санчика.
Во время работы выставки военнослужащие соединений и воинских частей Белогорского гарнизона, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, жители города осмотрели экспозиции поезда, которые рассказывают об истории и современности, успехах и достижениях Российской Федерации и ее Вооруженных Сил.
На привокзальной площади жителям и гостям Белогорска были представлены современные образцы вооружения и военной техники. Также были показаны восстановленные в этом году образцы техники времен Великой Отечественной войны — гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и мотоцикл МВ650М1, принимавшие участие в параде войск Белогорского гарнизона в честь Дня Победы 9 мая.
В тематическом вагоне «Дорога памяти» каждый желающий смог найти информацию, а также загрузить данные о своих родственниках, защищавших Родину в 1941–1945 годах.