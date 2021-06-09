09.06.2021 (17:10)

Летчики Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали нанесение ударов по десантному отряду условного противника

Экипажи бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 летчики выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.

В общей сложности в плановых тренировках было задействовано более 10 самолетов соединения морской авиации Балтийского флота.

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