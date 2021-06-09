09.06.2021 (17:55)

В армейском корпусе Балтийского флота проходят сборы с командирами взводов

В воинских частях и на полигонах армейского корпуса Балтийского флота проводятся сборы с командирами взводов. В течение трех дней офицеры сдают зачеты по предметам боевой подготовки: стрельбе, вождению боевой техники, тактике, инженерной, физической и специальной подготовкам. Также с ними проводятся занятия по распорядку рабочего дня в подразделениях начиная с подъема личного состава, приема пищи и заканчивая вечерней поверкой, телесным осмотром и отбоем.

Всего в рамках сборов планируется провести около 20 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.

Главным критерием оценки является способность младших офицеров самостоятельно выполнять требования учебных программ.

В начале каждого учебного периода для данной категории военнослужащих сборы становятся своеобразным экзаменом, на котором страшим командным составом проверяется уровень готовности командиров взводов к обучению и воспитанию подчиненных.

Всего в мероприятиях принимают участие около 200 офицеров из мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалистов инженерных, радиотехнических, тыловых и других служб.

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