09.06.2021 (17:50)
В армейском корпусе Балтийского флота началась командно-штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями
В армейском корпусе Балтийского флота началась командно-штабная тренировка (КШТ) по управлению соединениями и воинскими частями. Мероприятие проходит под руководством командира объединения генерал-майора Андрея Рузинского.
Среди основных целей мероприятия — совершенствование практических навыков, методов работы командиров и органов управления по руководству подчиненными соединениями, воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также проверка готовности органов управления соединений и воинских частей к решению вопросов обеспечения боевых задач.
При проведении тренировки также проверяется эффективность управления войсками (силами) с использованием современных автоматизированных систем управления и цифровых средств связи.
В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.