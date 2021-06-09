09.06.2021 (17:50)

В армейском корпусе Балтийского флота началась командно-штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями

В армейском корпусе Балтийского флота началась командно-штабная тренировка (КШТ) по управлению соединениями и воинскими частями. Мероприятие проходит под руководством командира объединения генерал-майора Андрея Рузинского.

Среди основных целей мероприятия — совершенствование практических навыков, методов работы командиров и органов управления по руководству подчиненными соединениями, воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также проверка готовности органов управления соединений и воинских частей к решению вопросов обеспечения боевых задач.

При проведении тренировки также проверяется эффективность управления войсками (силами) с использованием современных автоматизированных систем управления и цифровых средств связи.

В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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