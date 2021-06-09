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09.06.2021 (17:40)

Глава военного ведомства оценил производственный потенциал Промтехнопарка «КСК» в Тверской области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил цеха нового Промышленного технопарка «КСК» (Ключевые Системы и Компоненты) в Тверской области, где производится широкий спектр комплектующих для транспортного машиностроения.

Глава военного ведомства ознакомился с образцами продукции предприятий-резидентов Промтехнопарка «КСК», разработанными и выпускаемыми для различных видов транспорта, в том числе в рамках проектов по импортозамещению.

В частности, Министру обороны представили автоматизированную систему контроля наличия, движения и расходования горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации. Также был продемонстрирован инновационный противопожарный датчик, основанный на новых физических принципах. Устройство способно обнаруживать дым на уровне 1–2 % от классических пожарных извещателей.

Сергей Шойгу высоко оценил производственный потенциал Промтехнопарка «КСК», где в настоящее время действуют восемь современных производств с общей численностью персонала более 1000 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны
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