09.06.2021 (17:15)

В Пермском крае состоялась торжественная отправка новобранцев в воинскую часть в Ленобласти

Около 50 новобранцев из Пермского края отправились сегодня в Ленинградскую область для прохождения военной службы по призыву.

Торжественная церемония отправки молодых защитников Отечества состоялось сегодня на краевом сборном пункте. С напутственным словом перед призывниками выступил военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин. Он пожелал им хорошо отслужить, получить новую специальность и обрести армейских друзей.

Все новобранцы были обеспечены комплектом одежды по сезону, несессерами, банковскими картами, сим-картами, медицинскими масками и антисептиками на весь путь следования к местам прохождения военной службы.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди пройдут медицинское обследование, после чего будут размещены в отдельных помещениях при казармах воинских частей, где проведут 14 дней на изоляции вместе со своими командирами.

Новобранцы направляются для прохождения военной службы по призыву только при отрицательном результате тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.

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